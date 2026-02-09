Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Snackautomaten gesprengt; Verfolgungsfahrt; Fahrzeugaufbruch; Kellerbrand; Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Snackautomaten aufgesprengt

Mit brachialen Mitteln hat sich ein Unbekannter am Wochenende an einem Snackautomaten in der Tübinger Straße zu schaffen gemacht. Der Kriminelle sprengte das Gerät in der Zeit zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, acht Uhr, mit noch unbekannten Mitteln auf und entwendete die Geldkassette. Ob auch Ware aus dem Automaten gestohlen wurde, steht abschließend noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf einen fünfstelligen Betrag summieren. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Kirchheim unter Teck (ES): Verfolgungsfahrt

Ohne Führerschein hat am Montag kurz nach Mitternacht ein Autofahrer versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 0.15 Uhr fiel der 38-jährige Fahrer eines VW Polo bei seiner Fahrt auf der Stuttgarter Straße in Ötlingen auf und schaltete, mutmaßlich um der beabsichtigten polizeilichen Kontrolle zu entgehen, sein Fahrzeuglicht aus und bog abrupt in eine Seitenstraße ab. Aufgrund weiterer, teilweise waghalsiger Fahrmanöver durch den Lenker des Polo brach die Polizeistreife die weitere Verfolgung ab und beobachtete wenig später, wie der Mann seinen Wagen bei den Sportanlagen abstellte und sich zu Fuß entfernte. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er zum Zwecke der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit vorläufig festgenommen werden. Da der 38-Jährige eine Fälschung eines Führerscheins aushändigte wird er nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (tr)

Kirchheim/Teck (ES): Fahrzeug aufgebrochen

In der Straße Braike in Nabern hat am Wochenende ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, acht Uhr, zerstörte der Täter eine Scheibe eines geparkten Transporters und öffnete die Schiebetür. Aus dem Wagen entwendete der Unbekannte dann diverse Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Kirchheim (ES): Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Zu einem größeren Einsatz sind Polizei und Feuerwehr am Sonntagmittag in die Eichendorffstraße ausgerückt. Gegen 12.30 Uhr war es dort in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand mit starker Rauch- und Hitzeentwicklung gekommen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 37 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihr schnelles Eingreifen den Brand rasch löschen und ein Übergreifen auf andere Keller und das Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 120.000 Euro belaufen. Das Haus ist aufgrund des Rauchgasniederschlags derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen vor Ort. Die Eichendorffstraße und die Limburgstraße mussten für die Dauer der Löscharbeiten für circa 2 Stunden gesperrt werden. (ar)

Altbach (ES): Streitigkeiten

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Esslingen nach einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag in der Straße Beim Hohen Baum. Dort waren mehrere, untereinander bekannte Personen wohl wegen Mietstreitigkeiten aneinandergeraten, in dessen Folge es dann zu Handgreiflichkeiten kam. Dabei sollen auch Steine und ein Holzstock eingesetzt worden sein. Ein 48-Jähriger musste im Anschluss vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung seiner Blessuren ins Krankenhaus gebracht werden. (ar)

