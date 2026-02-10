Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrände; Sexuelle Belästigung; Rauchende Heizung; Einbruch in Gaststätte; Betrug; Brand in Gemeinschaftunterkunft

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): In Linienbus gestürzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag erlitten. Gegen 13.30 Uhr wollte der Lenker eines Linienbusses an der Haltestelle "Bahnhofstraße" in Unterhausen wieder in den fließenden Verkehr der Wilhelmstraße in Richtung Engstingen einfahren, musste aufgrund eines anderen Fahrzeugs jedoch aus langsamer Fahrt nochmals abbremsen. Dabei stürzte eine 41-Jährige, die im Gang des Linienbusses stand. Die beim Sturz erlittenen Verletzungen der Frau wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (mr)

Schlaitdorf (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Eine junge Autofahrerin ist am Montagnachmittag mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die 19-jährige Seat-Lenkerin befuhr kurz nach 17.30 Uhr die K 1256 zwischen Neckartailfingen und Schlaitdorf und geriet nach rechts in den Grünstreifen. Der Pkw schanzte über den Graben und kam nach etwa 80 Metern in einem Feld zum Stehen. Im Wagen löste dabei das Airbag-System aus. Die Heranwachsende erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Nach einer Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst begab sie sich selbstständig ins Krankenhaus. Der nicht mehr fahrtaugliche Seat musste abgeschleppt werden. (mr)

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand auf B 10

Auf der B 10 in Richtung Plochingen ist am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, ein Auto in Brand geraten. Der Mercedes fing bei Sirnau wohl aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum Feuer, das von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Der Fahrer hatte den Wagen bereits unverletzt verlassen. Ersten Schätzungen zufolge dürfe sich der Sachschaden auf circa 10.000 Euro belaufen. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Gegen 16.30 Uhr war die Richtungsfahrbahn geräumt. Zuvor war es zu entsprechenden Behinderungen im Feierabendverkehr gekommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls an den Brandort ausgerückt. (mr)

Nürtingen (ES): Fußgängerin unsittlich berührt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einer Tat, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Montagabend im Bereich der Rembrandtstraße im Stadtteil Roßdorf ereignet haben soll. Dort war gegen 18.10 Uhr eine 65-jährige Fußgängerin in Richtung Berliner Straße unterwegs und begab sich in ein neben der Straße befindliches Gebüsch, um sich zu erleichtern. Eigenen Angaben zufolge soll die Frau dort von einem Unbekannten unvermittelt unsittlich berührt worden sein. Nachdem sie lautstark geschrien hatte, flüchtete der Mann in Richtung Berliner Straße. Die Fußgängerin verständigte daraufhin die Polizei. Der Täter konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Der Unbekannte wird als circa 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 160 bis 165 Zentimeter groß beschrieben. Er hat demnach kurze, glatte Haare und ist von sehr schlanker Statur. Zur Tatzeit war er mit einer grauen Jacke bekleidet, führte einen grünen Rucksack mit sich und sprach in einer unbekannten Sprache. Zeugen, die die Tat beobachtet oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. Ebenso werden unter dieser Erreichbarkeit Hinweise zum unbekannten Täter entgegengekommen. (mr)

Filderstadt (ES): Kind bei Verkehrsunfall in Bonlanden verletzt

Ein Kind ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bonlanden verletzt worden. Gegen 17.40 Uhr war ein 54 Jahre alter Mann mit einem Renault auf der Bonländer Hauptstraße in Richtung B 27 unterwegs und wollte nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah er einen elfjährigen Radler, der auf dem Radstreifen ortseinwärts fuhr. Bei der anschließenden Kollision zog sich der Junge ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Esslingen (ES): Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zum Dienstag in die Esslinger Straße im Stadtteil Hegensberg gerufen worden. Um kurz nach ein Uhr war es dort im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einer Rauchentwicklung an einer Pelletheizung gekommen. Die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 55 Feuerwehrleuten vor Ort war, lüftete das Haus, sodass die Heizung durch einen Fachmann ordnungsgemäß abgeschalten werden konnte. Alle Bewohner, die das Gebäude unversehrt verlassen hatten, konnten im Anschluss in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch die leichte Rauchentwicklung entstand kein Sachschaden. (ar)

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand

In die Barbarossastraße im Stadtteil Hohenkreuz sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag ausgerückt. Gegen 00.30 Uhr war dort ein geparkter Fiat aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte die Flammen und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte. Das Auto wurde im Anschluss aufgeladen und abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. In die unmittelbar nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Ob ein Zusammenhang mit vorangegangen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Gegend bestehen könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen die das Polizeirevier Esslingen aufgenommen hat. (ar)

Kirchheim unter Teck (ES): In Bar eingebrochen

In eine Cocktailbar in der Dettinger Straße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Die Einbrecher gelangten im Zeitraum von 1.15 Uhr bis 4.20 Uhr über eine gewaltsam geöffnet Tür in den Innenraum. Dort wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen und Registrierkassen entwendet. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (md)

Rottenburg (TÜ): Auffahrunfall mit Verletzten auf B 28

Auf der B 28, zwischen Rottenburg und Seebronn, ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Gegen 15.45 Uhr bremste eine 18-jährige Seat-Lenkerin auf Höhe Eratskirche aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagens auf Einsatzfahrt ab, was ein nachfolgender 26-Jähriger in einem Fiat offenbar zu spät bemerkte. Der Fiat kollidierte mit dem Heck des stehenden Seat, wobei sich beide Personen nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzten. Der 26-Jährige kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 10.000 Euro beläuft, mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Haigerloch (ZAK): Von falschen Bankmitarbeitern betrogen

Eine Seniorin aus Haigerloch ist am Montag von dreisten Telefonbetrügern um mehrere hundert Euro Bargeld gebracht worden. Die Frau erhielt am Nachmittag einen Telefonanruf, in dem sich der Gesprächspartner als Bankmitarbeiter ausgab. Dieser teilte die frei erfundene Geschichte mit, dass aktuell Falschgeld im Umlauf sei und nun das Bargeld überprüft und gegebenenfalls ersetzt werde. Die Seniorin schenkte den Angaben des Kriminellen Glauben und übergab wenig später an einen Komplizen des Anrufers an ihrer Wohnanschrift einen dreistelligen Bargeldbetrag. Unter dem Vorwand, dass es ich dabei um Falschgeld handele, nahm der Täter das Geld mit. Später flog der Betrug auf. Der Polizeiposten Haigerloch ermittelt. (mr)

Rangendingen (ZAK): Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Zum Brand in einem als Gemeinschaftsunterkunft genutzten Mehrfamilienhaus sind die Einsatzkräfte am späten Montagabend in die Obere Gasse gerufen worden. Kurz nach 23 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei durch Anwohner alarmiert worden, weil sie Flammen und Rauch aus dem Gebäude bemerkt hatten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte die Feuerwehr, welche mit zehn Fahrzeugen und 52 Feuerwehrleuten im Einsatz war, bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die vier Hausbewohner waren bereits von der Feuerwehr ins Freie gebracht worden. Wie sich herausstellte, war es in einem der Zimmer aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Offenbar waren in der Folge in Brand geratene Gegenstände aus dem Fenster geworfen worden, die vor dem Haus gelagerten Unrat entzündeten. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das komplette Wohngebäude verhindert werden. Ein 50-jähriger Bewohner musste vom Rettungsdienst, der mit sechs Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren drei Bewohner blieben unverletzt. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Ersten Schätzungen nach dürfte sich der Sachschaden auf etwa 80.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Unterstützung der Löscharbeiten war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (jz)

Jungingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person hat sich am späten Montagabend zwischen Jungingen und Schlatt ereignet. Der 18-jährige Fahrer eines Audis war kurz nach 22 Uhr auf der B 32 in Fahrtrichtung Schlatt unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam er mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers zu weit nach rechts und von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam neben der Bundesstraße auf den Rädern zum Stehen. Der 18-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Pkw, welcher geborgen und abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Schlatt für circa zwei Stunden einseitig gesperrt. (ar)

