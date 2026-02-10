Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Geplatzter Betonschlauch, Einbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Reutlingen (ots)

Betonschlauch geplatzt

Rund 30.000 Euro Sachschaden dürften ersten Schätzungen zufolge am Dienstvormittag in der Äußeren Kelterstraße entstanden sein. Gegen neun Uhr war dort im Rahmen von Baumaßnahmen an einem Gebäude Beton eingebracht worden, als plötzlich der unter enormem Druck stehende Schlauch der Pumpe platzte. Dabei wurde eine nicht unerhebliche Menge an Beton rund 15 Meter im Umkreis verteilt. Neben der Fahrbahn wurden auch die Fassaden von drei Häusern verunreinigt. Zudem wurden zwei geparkte Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass an beiden wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zur Reinigung war die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten bis etwa elf Uhr im Einsatz. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Einbruch in Kindergarten

In einen Kusterdinger Kindergarten ist im Laufe der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, sieben Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster in den Kindergarten im Hülbeweg ein und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen. Über das Diebesgut liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Hechingen (ZAK): Polizeibeamten verletzt

Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 64-Jähriger nach einem Vorfall im Bulochweg am Dienstagmorgen verantworten. Um 7.10 Uhr befuhr der Mann trotz bestehendem Durchfahrtsverbot den Bulochweg und wurde aus diesem Grund einer Kontrolle unterzogen. Da er die Herausgabe seiner Personalien verweigerte, sollte er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Hiergegen leiste er so heftigen Widerstand, dass ein 27-jähriger Polizeibeamter so an der Hand verletzt wurde, dass er seinen Dienst nicht fortsetzten konnte. Der 64-Jährige sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (md)

