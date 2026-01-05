Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Einbruch in Sportanlage - Zeugenhinweise erbeten

Bad Herrenalb (ots)

Auf Bargeld hatten es Unbekannte am frühen Freitagmorgen in Bernbach abgesehen.

Nach derzeitigem Sachstand brachen die Täter kurz nach 2 Uhr in die Büroräume eines in der Bernbacher Straße gelegenen Golfclubs ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Neben einem niedrigen, dreistelligen Bargeldbetrag fanden die Täter auch eine Schreckschusswaffe, welche sie an sich nahmen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161 3511 zu melden.

