Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch im Espenweg - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Als ein Bochumer (28) am Montag, 16. Februar, gegen 14.30 Uhr nach Hause kam, stellte er fest, dass in seine Wohnung im Espenweg eingebrochen worden war.

Im Hausflur war der Wohnungsinhaber zwei unbekannten Frauen begegnet, bei denen es sich möglicherweise um die Einbrecherinnen handeln könnte.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 1,75 m groß, schlank, schwarze lange Haare. Eine der beiden Frauen trug eine beige Jacke und eine beige Mütze.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 um Zeugenhinweise.

