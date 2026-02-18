Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Wettbüro: Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen - Zeugen gesucht

Bochum-Wattenscheid (ots)

Nach einem Raub auf ein Wettbüro am Dienstagabend, 17. Februar, in Bochum-Wattenscheid fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Es werden Zeugenhinweise erbeten.

Ein Mitarbeiter des Wettbüros (26, aus Bochum) leerte nach Ladenschluss gegen 23.20 Uhr die Aschenbecher vor dem Lokal an der Saarlandstraße, als ihn ein Unbekannter hineindrängte und Bargeld forderte. Mit seiner Beute flüchtete der Räuber schließlich in Richtung Fußgängerzone. Der 26-Jährige blieb unverletzt.

So wird der Täter beschrieben: männlich, 185-190 cm groß, mittleres Alter, schwarz bekleidet mit Handschuhen, Mantel und Kapuze, mit Sturmhaube vermummt; laut Zeugenaussage "russischer" Akzent.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

