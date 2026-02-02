Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Vereinsheim - Sachbeschädigung durch Feuer - Einbruch in Haus

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Grebenhain. Im Zeitraum vom 24. Januar bis 31. Januar versuchten sich Unbekannte Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße "Im Teich" zu verschaffen, indem sie an einer Tür hebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung durch Feuer

Alsfeld. In der Nacht auf Sonntag (01.02.), gegen 0.15 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger den Brand eines Altkleidercontainers in der Ziegenhainer Straße im Ortsteil Eudorf. Durch die sofort alarmierte Feuerwehr konnte der betroffene Container geöffnet und die brennende Kleidung abgelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Brandstelle geben kann, wird gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Einbruch in Haus

Herbstein. Im Zeitraum vom 25. November bis 1. Februar verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Hessenstraße, indem sie eine Tür aufbrachen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Gegenstände. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell