Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am 31.01.2026 in Bad Hersfeld, Friedloser Straße

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Samstag (31.01.) parkte ein blauer Skoda Octavia zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedloser Straße. Beim Einparken kollidierte ein bislang unbekanntes Fzg. mit der Fahrertür des Skoda und entfernte sich vom Unfallort, ohne sichh um den entstandenen Sachschaden von circa 2500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu geben.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell