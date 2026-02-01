PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Langenbieber

Fulda (ots)

Am Sonntag (01.02.), gegen 13:35 Uhr kam es in der Ortslage von Langenbieber zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, mit insgesamt 4 leicht verletzten Personen. Ein 55-jähriger aus der Gemeinde Hofbieber befuhr mit seinem PKW die Wadbergstraße in Langenbieber, in Fahrtrichtung Dipperzer Straße. Beim Einbiegen in die Dipperzer Straße übersah dieser einen PKW (mit drei Insassen besetzt), welcher die Dipperzer Straße, von Dipperz in Fahrtrichtung Langenbieber befuhr. Es kam zum Unfall. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mit Krankenwagen in das nächstgelegene Krankenhaus zur weiteren Versorgung verbracht. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von mindesten 15.000 Euro. Vor Ort wurde die Dipperzer Straße durch die Feuerwehr für kurze Zeit voll gesperrt. Eingesetzt waren 3 Rettungswagen, die Feuerwehr aus Langenbieber sowie die Polizei aus Hilders.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

