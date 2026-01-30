PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzung zu Vermisstenfahndung Foto des Vermissten Norbert Koniecny

Fulda (ots)

Foto des Vermissten

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

  • 30.01.2026 – 20:17

    POL-OH: Personenfahndung nach vermisster Person in Fulda: Wer hat Norbert Koniecny gesehen?

    Fulda (ots) - Die Polizei fahndet nach dem 66-jährigen Norbert Koniecny, der möglicherweise orientierungslos ist. Der Vermisste hat heute Vormittag seine Wohnung in der Fuldaer Innenstadt zu Fuß verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Personenbeschreibung: ca. 1,80 m groß, schlank, graue kurze Haare bekleidet mit dunkler Jacke, Jeanshose und braunen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 17:56

    POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L3174, Höhe Hofbieber-Weihershof

    Fulda (ots) - Am Freitag (30.01.) kam es gegen 15:25 Uhr an der Einmündung L3174 und K25 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 18-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Nüsttal befuhr mit ihrem PKW Skoda die K25 aus Richtung Bieberstein. Gleichzeitig war eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hofbieber auf der L3174 aus Richtung Hofbieber in ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 13:46

    POL-OH: Kurioser Einsatz für die Autobahnpolizei - Beweismittel wird live übertragen

    Kirchheim (ots) - Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Autobahnpolizei am Donnerstag (29.01.), gegen 22.15 Uhr, gerufen. Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei einen Sprinter-Fahrer, der während einer Kurierfahrt auf der A7 in der Nähe von Kirchheim offenbar sein Smartphone nutzte, um seine Fahrt live auf einer bekannten Videoplattform zu streamen. Nach ...

    mehr
