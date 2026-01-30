Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L3174, Höhe Hofbieber-Weihershof

Fulda (ots)

Am Freitag (30.01.) kam es gegen 15:25 Uhr an der Einmündung L3174 und K25 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 18-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Nüsttal befuhr mit ihrem PKW Skoda die K25 aus Richtung Bieberstein. Gleichzeitig war eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hofbieber auf der L3174 aus Richtung Hofbieber in Richtung Rödergrund unterwegs. Beim Einbiegen auf die L3174 übersah die junge Frau die vorfahrtsberechtigte 28-Jährige Skoda-Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Beide Fahrzeugführerinnen zogen sich leichte bis schwere Verletzungen zu und wurden durch zwei hinzugerufene Rettungswagen erstversorgt und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Beide Skodas waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt wurden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich geschätzt auf 8000,- Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell