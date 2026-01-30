Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

VB

Zusammenstoß im Gegenverkehr

Schlitz. Am Donnerstag (29.01.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Seat Toledo die Landesstraße von Bernshausen kommend in Richtung Nieder-Stoll. Im Bereich einer Kurve geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 30-jährige Pkw-Fahrerin konnte mit ihrem VW Up nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde die 30-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand Sachschaden von etwa 9.500 Euro. (Polizeistation Lauterbach)

HEF

Von Fahrbahn abgekommen

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (29.01.), gegen 15.15 Uhr, befuhr ein Bad Hersfelder Seat-Fahrer die Straße Lappenlied in Richtung Meisebacher Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Fahrer aufgrund der winterlichen Verhältnisse ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden Daimler aus Karlsruhe. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Mit Baum kollidiert

Hohenroda. Am Donnerstag (29.01.), gegen 13.55 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Hohenroda die K 6 von Unterbreitzbach nach Glaam. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Pkw aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach rechts von dieser ab und prallte dort gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (29.01.), gegen 13.55 Uhr, befuhren ein Skoda-Fahrer aus Ludwigsau und ein Ford-Transit-Fahrer aus Eschwege die B 27 von Unterhaun kommend in Richtung Bad Hersfeld. Im Einmündungsbereich der A 4 zur B 27 schaltete die dortige Ampel auf "rot", sodass der Skoda bis zum Stillstand abbremste. Der nachfolgende Transit-Fahrer fuhr dem Vorausfahrenden auf, sodass ein Sachschaden von rund 14.000 Euro entstand. (Polizeistation Bad Hersfeld)

In Graben gerutscht

Wildeck. Am Donnerstag (29.01.), gegen 19.15 Uhr, befuhr ein Renault-Fahrer aus Bebra die L 3069 von Wildeck-Hönebach kommend in Fahrtrichtung Friedewald. Hier kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend im Graben zum Stehen. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Auffahrunfall

Bebra. Am Donnerstag (29.01.), gegen 14.40 Uhr, befuhren eine Mazda-Fahrerin aus Rotenburg und eine Toyota-Kombi-Fahrerin aus Bebra die Hersfelder Straße in Richtung Bahnhof. An der Einfahrt zum dort befindlichen Kreisverkehr musste die Rotenburgerin nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt halten, um Fahrzeugen im Kreisverkehr die Vorfahrt zu gewähren. Die Fahrerin aus Bebra kam nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr der Mazda-Fahrerin auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro. (Polizeistation Rotenburg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell