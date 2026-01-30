Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Einbruch in Garage - Handy unterschlagen

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Grebenhain. Am Mittwoch (28.01.), gegen 13.30 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte in einer Toilettenkabine einer Schule in der Hauptstraße ein Hakenkreuz in die Wand geritzt haben. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Garage

Alsfeld. Am frühen Donnerstagmorgen (29.01.), in der Zeit von 1 Uhr bis 1.30 Uhr, verschaffte sich ein männlicher Unbekannter Zutritt zu einer Garage in der Ernst-Arnold-Straße, indem er eine Tür aufhebelte. Anschließend durchsuchten er die Räumlichkeiten und entwendete eine Heckenschere. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, Kapuzenjacken mit Patch auf der linken Brust, dunkle Hose, Basecap, Turnschuhe Schal, Handschuhe Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Handy unterschlagen

Alsfeld. Am Donnerstag (29.01.), gegen 19.45 Uhr, begab sich ein 58-Jähriger aus Fernwald in einen Einkaufsmarkt in der Straße "In der Au". Nach dem Abschluss seines Einkaufs stellte er fest, dass sich sein iPhone nicht mehr in seiner Jackentasche befand. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen Unbekannte das Mobiltelefon des Kunden im Wert von rund 500 Euro an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

