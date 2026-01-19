Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Wohnungseinbruch: Polizei nahm zügig drei tatverdächtige Minderjährige fest

Dreieich (ots)

(lei) Nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Am Hirschsprung" am Sonntagnachmittag haben Polizeibeamte drei tatverdächtige Minderjährige gefasst und weitere Ermittlungen eingeleitet. Die drei Mädchen sind 16, 12 und die jüngste gerade mal neun Jahre alt.

Demnach sollen zwei von ihnen gegen 14.15 Uhr versucht haben, die Terrassentür auf der Rückseite des Objekts mit 20er-Haunummer aufzuhebeln. Dabei sprang unter anderem die Scheibe, sodass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Währenddessen wurden jedoch Bewohner auf die Situation aufmerksam und überraschten das Duo, sodass die beiden zunächst die Flucht antraten. Sie wurden unter anderem als schlank und 1,60 bis 1,65 Meter groß beschrieben. Eine von ihnen hatte dunkle Haare, ihre Begleiterin hatte lange braune Haare und trug eine helle Plüschweste. Die inzwischen alarmierte Polizei nahm sofort die Fahndung auf und traf wenig später in der Frankfurter Straße drei Personen an. Zwei von ihnen passten auf die Beschreibung und konnten nach ersten Ermittlungen als Tatverdächtige identifiziert werden. Sie führten Handschuhe und potentielles Aufbruchwerkzeug mit und mussten vorübergehend zur Personalienfeststellung mit auf die Dienststelle. Die Rolle der dritten Tatverdächtigen gilt es noch zu klären.

Die Beamten suchen nun weitere Zeugen der Tat, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der zuständigen Offenbacher Kriminalpolizei zu melden. Alle drei Mädchen wurden letztlich in eine Inobhutnahmestelle gebracht.

