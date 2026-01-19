Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf des Kennzeichen- und Autodiebstahls: Mehrere Anzeigen gegen drei junge Männer und Folgeermittlungen

Hanau (ots)

(lei) Diebstahl von Kennzeichen, Diebstahl von zwei Kraftfahrzeugen beziehungsweise dessen unbefugter Gebrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch: So lauten die Tatbestände, die einem 17-Jährigen seit dem Wochenende zur Last gelegt werden. Noch nicht ganz klar sind dabei die Geschehensabläufe, die es nun durch die Hanauer Polizei zu rekonstruieren gilt. Fest steht jedenfalls, dass die Beamten des örtlichen Polizeireviers um kurz vor 4 Uhr am Sonntagmorgen verständigt wurden, woraufhin eine Reihe von Straftaten ans Licht kam und drei Männer vorläufig festgenommen wurden.

Der Ausgangsmeldung zufolge war den Beamten zunächst der Diebstahl von zwei Autos gemeldet worden. Der Tatort: ein Anwesen in der Straße "In den Heimerswiesen". Eines der Fahrzeuge, ein Mercedes, sei gerade nicht weit davon abgeparkt wieder aufgetaucht, hieß es; das zweite, ebenfalls ein Mercedes, suche man noch.

Über eine Stunde später hatte man auch dieses gefunden, nämlich auf einem Parkplatz in der Josef-Bautz-Straße. Den 17-Jährigen, der in dem Auto gesessen haben soll, habe man bis zum Eintreffen der erneut verständigten Beamten festgehalten. Dort angekommen nahmen die eingetroffenen Streifen nicht nur diesen als Tatverdächtigen vorläufig fest, sondern auch zwei 22-Jährige, die zuvor an der privaten Suche nach dem Wagen beteiligt waren und bei der Überwältigung des Jugendlichen unter anderem auf diesen eingeschlagen haben sollen. Gegen sie wird nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Alle drei Festgenommenen mussten unter anderem wegen erkennungsdienstlicher Behandlungen vorübergehend mit auf die Wache.

Die beiden aufgefunden Fahrzeuge, an denen Spuren gesichert wurden, gingen letztlich wieder an ihre Besitzer zurück. Zudem wurde festgestellt, dass bei einem der Wagen andere Kennzeichenschilder montiert waren. Diese, so die Vermutung, soll der 17-Jährige zuvor an einem dritten Auto, das ebenfalls auf dem besagten Anwesen stand, abmontiert haben, ehe er kurz darauf nacheinander mit den beiden Mercedes weggefahren sein soll. Bei dem 17-Jährigen fanden die Beamten noch diverse weitere PKW-Schlüssel, deren Herkunft noch unbekannt ist - sie wurden sichergestellt.

Zeugen der Vorfälle melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Hanauer Kripo.

