POL-OH: Versuchter Einbruch in Tabak-Shop
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Rotenburg a. d. Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (29.01.), gegen 2.50 Uhr, in einen Tabak-Shop in der Breitenstraße einzubrechen. Die betroffene Seitentür hielt stand, die Täter verursachten jedoch rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(PB)
