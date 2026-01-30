PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Tabak-Shop

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg a. d. Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (29.01.), gegen 2.50 Uhr, in einen Tabak-Shop in der Breitenstraße einzubrechen. Die betroffene Seitentür hielt stand, die Täter verursachten jedoch rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:55

    POL-OH: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Grabschmuck entwendet - Geldbörse entwendet

    Fulda (ots) - Einbrüche in Einfamilienhäuser Künzell. Am Donnerstag (29.01.), zwischen 13.10 Uhr und 15.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der "Von-Buseck-Straße" im Ortsteil Engelhelms gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Fulda. ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 03:21

    POL-OH: Verkehrsunfallflucht

    Hilders (ots) - In der Zeit von Dienstag, den 27.01.2026, 19:30 Uhr und Mittwoch, 28.01.2026, 11:15 Uhr ereignete sich Nähe des Vereinsheims des TSV Hilders in der Aue 40 in 36115 Hilders ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der oder die Verursacher/in befuhr in Hilders die Unterführung von der Thüringer Straße kommend in Richtung Sportplätze des TSV Hilders, Aue 40. Im Anschluss an die Unterführung wollte diese offenbar auf Höhe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren