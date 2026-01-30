Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Personenfahndung nach vermisster Person in Fulda: Wer hat Norbert Koniecny gesehen?

Fulda (ots)

Die Polizei fahndet nach dem 66-jährigen Norbert Koniecny, der möglicherweise orientierungslos ist. Der Vermisste hat heute Vormittag seine Wohnung in der Fuldaer Innenstadt zu Fuß verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Personenbeschreibung: ca. 1,80 m groß, schlank, graue kurze Haare bekleidet mit dunkler Jacke, Jeanshose und braunen Schuhen

Hinweise bitte an die Polizei Fulda: Tel.: 0661 - 105-0 Ein Foto des Vermissten ist in der Anlage beigefügt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell