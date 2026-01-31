Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Alsfeld

Vordach und Straßenschild beschädigt

Alsfeld (ots)

Am Freitag (30.01.2026) kam es in Alsfeld im Kreuzungsbereich der Marburger Straße / Alicestraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 11:40 Uhr soll dort ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein LKW, im Zuge des Abbiegevorgangs ein Vordach als auch ein Straßenschild beschädigt haben.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

An dem Vordach entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der 06631/9740, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt:

Polizeistation Alsfeld, Dienstgruppe E, POK Bierhorn (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

