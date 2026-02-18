Polizei Bochum

POL-BO: Nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in Herne-Mitte veröffentlicht die Kriminalpolizei mit einem richterlichen Beschluss Fotos eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/195257

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Dem tatverdächtigen Mann wird vorgeworfen, am 6. Juni 2025 aus einer Parfümerie an der Bahnhofstraße eine größere Anzahl an hochwertigen Produkten entwendet zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell