Polizei Bochum

POL-BO: Mit Gullydeckel Schaufenster eingeschlagen - Einbruch bei Juwelier in der Innenstadt

Bochum (ots)

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Bochumer Innenstadt wurde am frühen Morgen des 19. Februar Schmuck entwendet.

Die Tatverdächtigen hoben zunächst einen Gullydeckel aus und schlugen gegen 2.20 Uhr mit diesem die Scheibe eines Juweliergeschäftes auf der Huestraße ein. Im Anschluss durchwühlten sie die Auslage und flüchteten unerkannt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen blieben ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

