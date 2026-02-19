PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsam stark im Einsatz: Polizei und Feuerwehr Herne intensivieren Kooperation

POL-BO: Gemeinsam stark im Einsatz: Polizei und Feuerwehr Herne intensivieren Kooperation
Herne (ots)

Die gute Zusammenarbeit zwischen der Polizeiwache Herne und der Feuerwehr Herne wird weiter ausgebaut: Durch gegenseitige Fortbildungen stärken beide Behörden gezielt den fachlichen Austausch und optimieren die Abläufe bei gemeinsamen Einsatzlagen.

In der vergangenen Woche folgten zwei Mitarbeitende der Polizeiwache Herne einer Einladung der Herner Feuerwehr zur Feuerwehrschule an der Feuer- und Rettungswache 2 in Wanne-Eickel. Dort gestalteten sie im Rahmen der aktuellen Laufbahnausbildung der Berufsfeuerwehr eine Fortbildung für die Auszubildenden.

Im Rahmen der Veranstaltung stellten PHK Marc Meese und PHK Gordon Schüring den angehenden Brandmeistern der Berufsfeuerwehr Herne die Struktur, Arbeitsweise und Organisation der Polizei für Bochum, Herne und Witten vor. Ziel ist es, die Schnittstellen bei gemeinsamen Einsatzanlässen weiter zu optimieren und die Zusammenarbeit im Einsatzfall noch effektiver zu gestalten.

Die enge Kooperation zwischen Polizei und Feuerwehr besteht bereits seit vielen Jahren. Regelmäßige Treffen der Führungskräfte beider Behörden fördern sowohl den fachlichen sowie den persönlichen Austausch und schaffen so eine wichtige Grundlage für eine vertrauensvolle und reibungslose Zusammenarbeit im Einsatzfall.

In den kommenden Wochen ist zudem eine Fortbildungsveranstaltung in der Polizeiwache Herne geplant, bei der Führungskräfte der Feuerwehr insbesondere neuen Kolleginnen und Kollegen Einblicke in Struktur, Aufgaben und Arbeitsweise der Feuerwehr geben werden.

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

