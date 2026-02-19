Polizei Bochum

POL-BO: Unfall nach gefährlichem Überholmanöver: Auto und Führerschein beschlagnahmt

Herne (ots)

Durch ein gefährliches Überholmanöver kam es am Mittwoch, 18. Februar, zu einem Verkehrsunfall. Die Bilanz: geschätzte 58.000 Euro Sachschaden.

Gegen 19.45 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Herne nach Angaben von Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bebelstraße in Richtung Freiligrathstraße. In Höhe der Einmündung Bebelstraß/Markgrafenstraße versuchte er, einen vorausfahrenden Pkw zu überholen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links ab auf einen Grünstreifen. Dort kollidierte sein Wagen mit einem Betonklotz und wurde anschließend gegen eine Hauswand geschleudert, wo er schließlich zum Stehen kam.

Durch den Unfall und umherfliegende Teile wurden mindestens drei weitere Autos beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Einsatzkräfte schätzten den Gesamtschaden vor Ort auf rund 58.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich gesperrt werden.

Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug sowie den Führerschein des Herners sicher.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

