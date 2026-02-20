Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diesen Ladendieb?

Herne (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss das Foto eines unbekannten Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann? Der Tatverdächtige soll am 31. Juli 2025 in einer Drogerie in Herne diverse Waren entwendet haben.

Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/195454

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Person machen?

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8552 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell