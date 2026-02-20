PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungs-Einbruchs-Radar - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Ein Dokument

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Wohnung sichern, aufmerksam sein, ,110' wählen!" Das sind die entscheidenden Handlungsempfehlungen für alle Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher.

Die Polizei Bochum möchte, dass sich die Menschen in unserem Revier in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Dazu gehört, dass Sie über die fortlaufende Entwicklung der Einbruchskriminalität in Bochum, Herne und Witten informiert sind.

Wir stellen Ihnen heute wieder eine Übersichtskarte zur Verfügung, in der die Wohnungseinbrüche der zurückliegenden Woche in den einzelnen Stadtteilen verzeichnet sind. Auch aus Gründen des Datenschutzes verzichten wir darauf, die genauen Örtlichkeiten der Einbruchstatorte, sprich die Straßen samt Hausnummern, kartenmäßig zu erfassen.

Wir hoffen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit dem Thema "Wohnungseinbrüche" beschäftigen, wenn sie sehen, dass in ihrem "Viertel" eingebrochen worden ist.

Informationen zu allen Belangen rund um den Schutz vor Wohnungseinbruch erhalten Sie kostenlos beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0234 909-4040.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 11:22

    POL-BO: Falscher Handwerker bringt Seniorin (86) um ihr Geld

    Bochum (ots) - Unter dem Vorwand, Arbeiten an der Heizung durchzuführen, verschaffte sich ein falscher Handwerker am Donnerstagnachmittag, 19. Februar, Zutritt zur Wohnung einer 86-Jährigen an der Herzogstraße in Bochum. Der unbekannte Tatverdächtige klingelte zwischen 14 und 15 Uhr und behauptete, die Heizung überprüfen zu müssen. Er hielt sich einige Zeit im Schlafzimmer, dann im Badezimmer auf und werkelte ohne ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:07

    POL-BO: Versuchter Raub in Brenschede - Täter nutzen Pfefferspray

    Bochum (ots) - Zu einem versuchten Raub ist es am Donnerstagabend, 19. Februar, an der Brenscheder Straße in Bochum gekommen. Gegen 20 Uhr kehrte ein 63-jähriger Bochumer vom Einkaufen zurück, als er in der Nähe seiner Wohnung durch einen unbekannten Tatverdächtigen nach dem Weg gefragt wurde. Als er kurze Zeit später seine Haustür aufschloss, wurde er von dem ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:09

    POL-BO: Unfall nach gefährlichem Überholmanöver: Auto und Führerschein beschlagnahmt

    Herne (ots) - Durch ein gefährliches Überholmanöver kam es am Mittwoch, 18. Februar, zu einem Verkehrsunfall. Die Bilanz: geschätzte 58.000 Euro Sachschaden. Gegen 19.45 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Herne nach Angaben von Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bebelstraße in Richtung Freiligrathstraße. In Höhe der Einmündung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren