Polizei Bochum

POL-BO: Raub in Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ein 18-Jähriger aus Feucht ist am späten Freitagabend, 20. Februar, in der Bochumer Innenstadt beraubt worden. Die Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Stand liefen der 18-Jährige und seine drei Begleiter gegen 22.45 Uhr die Alte Hattinger Straße entlang, als plötzlich eine Gruppe von etwa 15 Personen auf sie zukam.

Aus dieser Gruppe heraus wurden der Jugendliche und seine Begleiter unter Androhung von Gewalt dazu aufgefordert, ihre Jacken zu öffnen. Zu diesem Zeitpunkt trug der 18-Jährige unter seiner Jacke ein T-Shirt des FC Nürnberg.

Der 18-Jährige wurde daraufhin unvermittelt angegriffen. Die unbekannten Täter entrissen ihm die Jacke und zogen ihm das T-Shirt aus. Anschließend schlugen und traten sie auf ihn ein. Danach flüchteten sie mit dem T-Shirt in Richtung Oskar-Hoffmann-Straße.

Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde mittels RTW ins Krankenhaus gebracht.

Über die Tatverdächtigen liegen außer Angaben zu durchgehend dunkler Bekleidung und der Tatsache, dass sie vermummt waren, keine weiteren Beschreibungen vor.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell