POL-BO: Einbrüche in der Steubenstraße in Bochum - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am Samstagmittag, 21. Februar, zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr, ist es in der Steubenstraße zu zwei Wohnungseinbrüchen in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten ein oder mehr unbekannte Täter die Türen der Erdgeschosswohnungen auf und durchwühlten die Räume. Die Einbrecher konnten unerkannt flüchten.

Wem sind verdächtige Personen auf der Steubenstraße am Samstagmittag aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter 0234 909-4135 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

