PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Einbrüche in der Steubenstraße in Bochum - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am Samstagmittag, 21. Februar, zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr, ist es in der Steubenstraße zu zwei Wohnungseinbrüchen in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten ein oder mehr unbekannte Täter die Türen der Erdgeschosswohnungen auf und durchwühlten die Räume. Die Einbrecher konnten unerkannt flüchten.

Wem sind verdächtige Personen auf der Steubenstraße am Samstagmittag aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter 0234 909-4135 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 13:00

    POL-BO: Raub in Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Ein 18-Jähriger aus Feucht ist am späten Freitagabend, 20. Februar, in der Bochumer Innenstadt beraubt worden. Die Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Stand liefen der 18-Jährige und seine drei Begleiter gegen 22.45 Uhr die Alte Hattinger Straße entlang, als plötzlich eine Gruppe von etwa 15 Personen auf sie zukam. Aus dieser Gruppe heraus wurden der ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 11:57

    POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Dietrich T. (63) wohlbehalten angetroffen

    Bochum (ots) - Der vermisste Dietrich T. aus Bochum ist wieder da. Der 63-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Leitstelle Telefon: 0234 909-3099 E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 14:23

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diesen Ladendieb?

    Herne (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss das Foto eines unbekannten Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann? Der Tatverdächtige soll am 31. Juli 2025 in einer Drogerie in Herne diverse Waren entwendet haben. Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/195454 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht. Wer kann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren