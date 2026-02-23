PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Personengruppe greift 18-jährigen Herner an

Herne (ots)

Ein 18-jähriger Mann ist am Samstag, 21. Februar, auf der Fabrikstraße in Herne von drei bislang unbekannten Tätern angegriffen und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23.45 Uhr befand sich der 18-Jährige gemeinsam mit einem Freund zu Fuß auf der Fabrikstraße in der Nähe des Herner Bahnhofs.

Eine etwa zehn- bis zwölfköpfige Personengruppe sprach hier die beiden an. Durch drei Personen aus der Gruppe wurde der 18-Jährige angegriffen. Nach der Tat entfernte sich die größere Personengruppe in unbekannte Richtung. Alle Personen werden 16 bis 19 Jahre alt geschätzt. Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter

   - männlich
   - ca. 16 bis 19 Jahre alt
   - ca. 184 cm groß
   - schwarzes, kurzes Haar
   - normale Statur
   - bekleidet mit einer schwarzen Jacke
   - sprach fließend deutsch
   - "libanesisches" oder "syrisches" Aussehen

2. Täter

   - männlich
   - ca. 16 bis 19 Jahre alt
   - schwarzes, kurzes Haar
   - dünne Statur
   - bekleidet mit einer schwarzen Regenjacke
   - "arabisch" aussehend

3. Täter

   - Männlich
   - ca. 16-19 Jahre alt
   - schwarzes, lockiges Haar
   - etwas dickere Statur
   - bekleidet mit einer schwarzen Jacke
   - "libanesisches" oder "arabisches" Aussehen

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache unter 0234 909-4441 zu melden.

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

