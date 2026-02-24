PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Brand in Elektrogeschäft- keine Verletzten

Bochum (ots)

In einem Elektronikgeschäft in der Bochumer Innenstadt ist es am Montag, 23. Februar, zu einem Brand gekommen.

Gegen 14.45 Uhr meldete die automatische Brandmeldeanlage in dem Gebäude an der Kortumstraße einen Brand. Der Brand konnte durch die Sprinkleranlage eingedämmt und durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Trotzdem entstand Sachschaden an Waren und Gebäude. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich herbeigeführt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4106 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

