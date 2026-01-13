Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Brennender Sattelauflieger auf der BAB2

Helmstedt (ots)

13.01.2026, 07:33 Uhr. BAB2, Helmstedt Ost > Helmstedt Zentrum, Fahrtrichtung Hannover.

Gemeldet wurde ein brennender LKW Auflieger auf der BAB2. Bereits auf Anfahrt bestätigte die starke Rauchentwicklung den Brand. Umgehend wurden zu den bereits alarmierten Einsatzkräften aus Helmstedt, Emmerstedt und Büddenstedt weitere Tanklöschfahrzeuge aus Schöningen, Mariental, Süpplingen und Ochsendorf nachgefordert. Im weiteren Verlauf wurden mehreren Trupps unter Atemschutz und Vornahme mehrerer Leitungen zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Auflieger stand in Vollbrand und hatte Windeln geladen. Das Löschen dieser kompakten Ladung erforderte intensive und zeitraubende Löschmaßnahmen. Am Ortsausgang Helmstedt, im Bereich der Leipziger Straße / Weimarer Straße wurde eine Wasserentnahmestelle eingerichtet, um einen Pendelverkehr mit den Tanklöschfahrzeuge einzurichten und so für ausreichend Löschwasser auf der Autobahn zu sorgen. Des Weiteren wurde die Teleskopladereinheit der Kreisfeuerwehr alarmiert, um das Brandgut zu entladen und abzulöschen. Zusätzlich kam die Ortsfeuerwehr Grasleben mit dem Einsatzleitwagen sowie die Verpflegungseinheit der Kreisfeuerwehr zum Einsatz. Die Ortsfeuerwehr Offleben-Reinsdorf sorgte für die Durchführung der Einsatzhygiene und ermöglichte das Wechseln der kontaminierten Einsatzkleidung. Das DRK stellte eine Notfall-KTW zur Ablösung des Regelrettungsdienstes. Aktuell sind seitens Feuerwehr die Maßnahmen beendet. Verletzt wurde niemand. Die Zugmaschine wurde durch den Fahrer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr abgekoppelt.

Dauer: ca. 6 Stunden. Einsatzleiter: Alexander Kraul. Fotos: Feuerwehr Helmstedt

