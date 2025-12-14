Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Gemeinsame Weihnachtsfeier und Jahresabschluss der Ortsfeuerwehr Helmstedt

Helmstedt (ots)

Zum Jahresausklang kamen alle Abteilungen der Ortsfeuerwehr Helmstedt zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier zusammen. Neben der Einsatzabteilung nahmen auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie die Alters- und Ehrenabteilung an der Veranstaltung teil.

Bei Kaffee und Kuchen wurde in gemütlicher Atmosphäre auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Bilder aus Einsätzen, Ausbildungsdiensten und Veranstaltungen erinnerten an die vielfältigen Aktivitäten der Feuerwehr. Besonders hervorgehoben wurde dabei die engagierte und wichtige Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr, die einen wesentlichen Beitrag zur Zukunft der Feuerwehr leistet. Am Abend wurde die Feier mit einem gemeinsamen Essen fortgesetzt. Bei Spanferkel in geselliger Runde klang der Jahresabschluss in kameradschaftlicher Atmosphäre aus.

Für große Freude bei den jüngsten Mitgliedern sorgte der überraschende Besuch des Weihnachtsmannes, der kleine Präsente verteilte. Zusätzlich spendete Kaufland Helmstedt eine große Anzahl Schokoladen-Weihnachtsmänner, die für weitere vorweihnachtliche Freude sorgten. Doch auch die "großen" Kameradinnen und Kameraden gingen nicht leer aus und durften sich über weihnachtliche Aufmerksamkeiten freuen.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Übergabe mehrerer Spenden. Dominik Modlinski, Inhaber der Praxis für Physiotherapie und Logopädie in der Marktpassage, überreichte der Ortsfeuerwehr einen neuen Kickertisch. Dieser wurde noch am selben Abend eingeweiht und erfreute sich großer Beliebtheit. Bereits zuvor hatte Marco Müller, Inhaber von Müller Transporte, der Feuerwehr eine Zapfanlage inklusive Zubehör gespendet, die ebenfalls zur Gemeinschaftspflege beiträgt.

Die Ortsfeuerwehr Helmstedt bedankt sich herzlich bei beiden Spendern sowie bei Kaufland Helmstedt für die Unterstützung. Die Zuwendungen sind ein starkes Zeichen der Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrangehörigen.

