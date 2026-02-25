Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/195895

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung bereits geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die auf den Fotos abgebildete Person soll im Zeitraum zwischen Samstag, 19. April 2025, 21.25 Uhr und Sonntag, 20. April 2025, 00.35 Uhr mit einer Farbwalze die Hauswand eines Fitnessstudios an der Hermannshöhe 7 in Bochum beschädigt haben.

Das Kriminalkommissariat 31 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

