PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/195895

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung bereits geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die auf den Fotos abgebildete Person soll im Zeitraum zwischen Samstag, 19. April 2025, 21.25 Uhr und Sonntag, 20. April 2025, 00.35 Uhr mit einer Farbwalze die Hauswand eines Fitnessstudios an der Hermannshöhe 7 in Bochum beschädigt haben.

Das Kriminalkommissariat 31 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 12:24

    POL-BO: Pedelecfahrer (20) bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

    Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 24. Februar, in der Bochumer Innenstadt wurde ein Pedelecfahrer (20, aus Bochum) verletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht den am Unfall beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen. Der Bochumer fuhr mit seinem Pedelec gegen 21.05 Uhr auf dem Radweg der Dorstener Straße stadteinwärts. Als ein hinter ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 12:20

    POL-BO: Raubdelikt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Bochum (ots) - Ein Raubdelikt in Bochum-Grumme beschäftigt aktuell die Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht. Ereignet hat sich die Tat am Dienstag, 24. Februar, in dem Supermarkt an der Blumenstraße 7. Eine 83-Jährige aus Bochum war dort einkaufen, als sie plötzlich von einer unbekannten Frau geschubst wurde. Die Unbekannte entriss der 83-Jährigen die Handtasche, entwendete das Portemonnaie und flüchtete. Die ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:09

    POL-BO: Kind (2) wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist ein zweijähriges Mädchen am Dienstagnachmittag, 24. Februar, in Bochum-Grumme leicht verletzt worden. Gegen 16 Uhr befuhr ein 45-jähriger Autofahrer den Gersteinring in Richtung Castroper Straße. In Höhe der Hausnummer 1 trat das Mädchen auf die Fahrbahn und wurde von dem Kastenwagen erfasst. Ein Rettungswagen brachte die Zweijährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren