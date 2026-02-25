Polizei Bochum

POL-BO: Pedelecfahrer (20) bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 24. Februar, in der Bochumer Innenstadt wurde ein Pedelecfahrer (20, aus Bochum) verletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht den am Unfall beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Der Bochumer fuhr mit seinem Pedelec gegen 21.05 Uhr auf dem Radweg der Dorstener Straße stadteinwärts. Als ein hinter ihm fahrender Pkw im Bereich Nordring rechts abbog, touchierte er dabei nach aktuellem Stand den Hinterreifen des Pedelecs.

Der Bochumer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw handeln.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet sowohl den Autofahrer als auch Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell