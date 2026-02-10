PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Friedelsheim (ots)

In der Zeit vom 08.02.2026, 17 Uhr, bis zum 09.02.2026, 7:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weingarten in Friedelsheim (nahe Hauptstraße) ein und stahlen Schmuck.

Haben Sie verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Straße Am Weingarten oder Umgebung wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

