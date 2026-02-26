Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Zwei E-Scooterfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Witten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei E-Scootern ist es am Mittwochnachmittag, 25. Februar, an der Schloßstraße in Witten gekommen. Eine 56-jährige Frau und ein 59-jähriger Mann (beide aus Bottrop) wurden dabei schwer verletzt.

Gegen 16 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß beider E-Scooter Fahrer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte beide in ein Krankenhaus.

Da die Unfallursache noch ungeklärt ist, sucht die Polizei Zeugen. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell