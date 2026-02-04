Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Vermisstenfall Horst Georg Linnemann: Suche im Wattenbeker Gehege geht weiter

Folgemeldung

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein

Nachdem die Cold Case Unit (CCU) des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein am Dienstag, 3. Februar 2026, begonnen hat, gemeinsam mit unterstützenden Kräften der Landespolizei im Wattenbeker Gehege nördlich von Neumünster nach dem vermissten Horst Georg Linnemann zu suchen, kamen am heutigen Mittwoch, 4. Februar 2026, die Leichenspürhunden zum Einsatz.

Während am ersten Tag zunächst ein rund 150 Quadratmeter großes Suchareal im Wald von Laub und Schnee befreit worden und für die anschließenden Erdbohrungen vorbereitet worden ist, suchten heute Leichenspürhunde das Gelände rund um die ersten Bohrlöcher ab. Dabei zeigten sie Interesse an einigen Punkten, die nun näher untersucht werden sollen. Die Suche wird am Donnerstag, 5. Februar 2026, fortgesetzt.

An der Suchaktion sind rund 30 Einsatzkräfte beteiligt, darunter auch Kräfte des Technischen Zugs der Einsatzhundertschaft Eutin, des Kampfmittelräumdienstes sowie mehrere Diensthundeführer mit insgesamt sechs Leichenspürhunden.

Wie berichtet wird der zum Zeitpunkt seines Verschwindens 28 Jahre alte Horst Georg Linnemann aus Neumünster-Faldera seit dem 15. Dezember 2014 vermisst. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Seine Leiche konnte trotz intensiver Ermittlungs- und Suchmaßnahmen bis heute nicht gefunden werden. Neue Erkenntnisse der CCU deuten darauf hin, dass diese sich in dem nun abgesuchten Waldgebiet befinden könnte.

Für Hinweise, die zum Auffinden der Leiche und zu dem oder den Täter/n führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgelobt.

Sachdienliche Hinweise bitte an: Telefon 0431/160-42852

Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Kiel, Oberstaatsanwalt Michael Bimler, Telefon 0431/604-3001 oder

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell