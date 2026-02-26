Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Wasserwerker - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Falsche Wasserwerker haben aus einer Wohnung an der Dinnendahlstraße Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und appelliert: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, wählen Sie den Notruf der Polizei 110.

Am Mittwoch, 25. Februar, gegen 15 Uhr verschaffte sich ein Trickbetrüger unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung. Während der angebliche Wasserwerker die Wohnungsinhaberin (89) in ein Gespräch verwickelte und im Badezimmer ablenkte, durchwühlte ein Komplize das Schlafzimmer und entwendete Schmuck.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,65 m groß - korpulent - bekleidet mit einem "Blaumann" und einer Kappe - sprach akzentfreies Deutsch

Sein Komplize kann nicht beschrieben werden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell