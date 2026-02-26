PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Einladung für Medienvertreter: Pressekonferenz zur Polizeilichen Kriminalstatistik am 2. März im Polizeipräsidium Bochum

Bochum, Herne, Witten (ots)

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 für Bochum, Herne und Witten wird am Montag, 2. März, im Polizeipräsidium Bochum vorgestellt. Es wird um Anmeldung gebeten.

Polizeipräsidentin Christine Frücht und Dr. Carsten Dübbers, Leiter der Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Bochum, werden im Rahmen der Pressekonferenz die Kriminalitätsentwicklungen im Jahr 2025 erläutern und einordnen. Thematisiert werden vor allem die lokalen Zahlen für unsere Städte Bochum, Herne und Witten.

   - Wann? Montag, 2. März 2026, 13 Uhr
   - Wo? Polizeipräsidium Bochum, Uhlandstraße 35, Gebäude 1, 
     Haupteingang

Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an akkreditierte Medienvertreterinnen und -vertreter.

Um eine telefonische oder schriftliche Voranmeldung unter der Rufnummer 0234 909-1024 oder unter pressestelle.bochum@polizei.nrw.de wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

