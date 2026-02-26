Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Ladendieb?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/195825

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist die Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der auf den Fotos abgebildete Mann soll am 2. Oktober 2025 gegen 13.20 Uhr Waren aus einem Drogeriemarkt an der Oststraße in Bochum-Wattenscheid entwendet haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

