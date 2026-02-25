PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Käthe-Kollwitz-Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (24.02.26) in ein Haus an der Käthe-Kollwitz-Straße eingebrochen. Zwischen 9 Uhr und 21 Uhr brachen die Täter die Terrassentür auf und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

