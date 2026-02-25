POL-COE: Lüdinghausen, Käthe-Kollwitz-Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - In einem Nottulner Drogeriemarkt an der Appelhülsener Straße war die Polizei am Montag (23.02.26) im Einsatz. Gegen 20.10 Uhr hielt sich ein 26-jähriger Nottulner in diesem auf. Eine Mitarbeiterin wies ihn darauf hin, dass das Geschäft schließen werde. Daraufhin ging der Nottulner in den Kassenbereich und verletzte unvermittelt eine Mitarbeiterin ...

