POL-COE: Lüdinghausen, Käthe-Kollwitz-Straße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Dienstag (24.02.26) in ein Haus an der Käthe-Kollwitz-Straße eingebrochen. Zwischen 9 Uhr und 21 Uhr brachen die Täter die Terrassentür auf und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell