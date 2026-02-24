PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/ Frau mit Besteckmesser verletzt

Coesfeld (ots)

In einem Nottulner Drogeriemarkt an der Appelhülsener Straße war die Polizei am Montag (23.02.26) im Einsatz.

Gegen 20.10 Uhr hielt sich ein 26-jähriger Nottulner in diesem auf. Eine Mitarbeiterin wies ihn darauf hin, dass das Geschäft schließen werde. Daraufhin ging der Nottulner in den Kassenbereich und verletzte unvermittelt eine Mitarbeiterin mit einem abgerundeten Besteckmesser im Rückenbereich. Danach ließ der Mann von ihr ab. Die verletzte Frau drückte nach der Tat den Notrufknopf.

Die eintreffende Polizei nahmen den Mann fest. Neben dem Tatmesser fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung ein weiteres abgerundetes Besteckmesser. Eine zufällig vor Ort anwesende Notfallseelsorgerin betreute die verletzte Frau, die nach der Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort entlassen wurde.

Durch die Tat verstieß der Nottulner gegen Lockerungsauflagen einer Fachklinik, woraufhin er wieder geschlossen untergebracht worden ist.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 09:10

    POL-COE: Dülmen, Kapellenweg / Katalysator entwendet - Zeugen gesucht!

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 20.02.2026 (22.00 Uhr) bis zum 23.02.2026 (13.00) den Katalysator eines auf dem Kapellenweg in Dülmen geparkten schwarzen VW Lupo (Erstzulassung 2001). Die Spuren am Auto lassen darauf schließen, dass ein Wagenheber verwendet wurde, um den Katalysator ausbauen zu können. Hinweise bitte an die Polizei in ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:23

    POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/ Katalysator gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben gewaltsam einen Katalysator von einem Auto entfernt und gestohlen. Dieses stand auf einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Freitag (21.02.26) und 11.55 Uhr am Samstag (21.02.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:16

    POL-COE: Nottuln, Von-der-Reck-Straße/ Fußgängerin beleidigt

    Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Autofahrerin und ihr ebenfalls bisher nicht bekannter Beifahrer sind am Montag (23.02.26) durch beleidigendes und rücksichtloses Verhalten aufgefallen. Gegen 9 Uhr wollte eine 63-jährige Fußgängerin aus Nottuln den Fußgängerüberweg der Von-der-Reck-Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Auto auf dem Überweg. Die Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren