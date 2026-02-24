Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/ Frau mit Besteckmesser verletzt

Coesfeld (ots)

In einem Nottulner Drogeriemarkt an der Appelhülsener Straße war die Polizei am Montag (23.02.26) im Einsatz.

Gegen 20.10 Uhr hielt sich ein 26-jähriger Nottulner in diesem auf. Eine Mitarbeiterin wies ihn darauf hin, dass das Geschäft schließen werde. Daraufhin ging der Nottulner in den Kassenbereich und verletzte unvermittelt eine Mitarbeiterin mit einem abgerundeten Besteckmesser im Rückenbereich. Danach ließ der Mann von ihr ab. Die verletzte Frau drückte nach der Tat den Notrufknopf.

Die eintreffende Polizei nahmen den Mann fest. Neben dem Tatmesser fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung ein weiteres abgerundetes Besteckmesser. Eine zufällig vor Ort anwesende Notfallseelsorgerin betreute die verletzte Frau, die nach der Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort entlassen wurde.

Durch die Tat verstieß der Nottulner gegen Lockerungsauflagen einer Fachklinik, woraufhin er wieder geschlossen untergebracht worden ist.

