Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Von-der-Reck-Straße/ Fußgängerin beleidigt

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin und ihr ebenfalls bisher nicht bekannter Beifahrer sind am Montag (23.02.26) durch beleidigendes und rücksichtloses Verhalten aufgefallen. Gegen 9 Uhr wollte eine 63-jährige Fußgängerin aus Nottuln den Fußgängerüberweg der Von-der-Reck-Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Auto auf dem Überweg.

Die Frau sprach den Beifahrer an und bat darum, das Fahrzeug ein Stück vorwärts zu fahren, damit sie passieren kann. Daraufhin beleidigte der Unbekannte sie unflätig. Als die 63-Jährige kurz darauf mittig auf dem Fußgängerüberweg stand, fuhr die Autofahrerin zügig rechts an der Nottulnerin vorbei. Sie sprang vor Schreck zur Seite, da sie eine Kollision mit dem weißen Opel Agila befürchtete. Die Fahrerin fuhr in Richtung Hanhoff davon.

Beschreibung der Fahrerin:

-weiblich -38-40 Jahre -stabile Statur -braune Haare zum Zopf gebunden

Beschreibung des Beifahrers:

-männlich -40-42 Jahre -stabile Statur -dunkle Haare

Erste Ermittlungen ergaben, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Auto gehören. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell