POL-COE: Kreis Coesfeld/Bekanntgabe der Polizeilichen Kriminalstatistik - Einladung an Medienvertreter
Coesfeld (ots)
Am Montag (02.03.) veröffentlicht das Land NRW die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik.
Die Kreispolizeibehörde Coesfeld lädt interessierte Medienvertreter herzlich zur Veröffentlichung der Zahlen für das Kreisgebiet am Montag (02.03.), 14:30 Uhr im Dienstgebäude Coesfeld, Daruper Straße 7, Raum 317 ein.
Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bei der Pressestelle gebeten.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
