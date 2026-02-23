PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kirchstraße, Weidplatz, Vinnum
Einbrecher in Olfen unterwegs

Coesfeld (ots)

In den letzten Tagen kam es in Olfen zu zwei Einbrüchen bei denen die Täter gestört und ohne Diebesgut flüchteten und einem Einbruch in ein Vereinsheim.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 18.02.2026 (18.30 Uhr) bis zum Morgen des 22.02.2026 in ein Vereinsheim auf der Hoddenstraße in Olfen ein. Zuvor öffneten sie das Haupttor zum Gelände des Sportvereins in Olfen gewaltsam. Danach begaben sie sich zum Vereinskiosk und hebelten zwei Fenster auf. Hierdurch verschafften sie sich Zutritt zum Inneren des Gebäudes und entwendeten eine Geldkassette samt Inhalt (niedriger dreistelliger Bargeldbetrag).

Eine Bewohnerin auf dem Weidplatz in Olfen, Vinnum bemerkte am 20.02.2026, gegen 19.00 Uhr, beim Betreten ihres Hauses einen Einbrecher. Sie machte lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin dieser flüchtete. Zuvor hatte der unbekannte Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster eingeschlagen und war so ins Innere des Hauses gelangt. Er durchsuchte augenscheinlich mehrere Zimmer und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen ist nichts entwendet worden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 170-180cm groß
   - schlanke Statur
   - trug blaue Turnschuhe

In der Nacht vom 22.02.2026, gegen 02.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter eine Gartentür am Pfarrhaus in Olfen auf der Kirchstraße aufzuhebeln. Der Pastor, der die obere Etage bewohnt, hörte Geräusche und schaltete das Licht ein. Daraufhin flüchteten die Täter und ließen ein Hebelwerkzeug zurück.

In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

