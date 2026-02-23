Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, L555

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Legden befuhr am 21.02.2026, gegen 14.15, die L555 in Rosedahl Darfeld in Fahrtrichtung Höpingen. Zu diesem Zeitpunkt setzte, ein ihm entgegenkommender unbekannter Autofahrer, trotz durchgezogener Linie, zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 26-Jährige auf den rechtsseitig angrenzenden Grünstreifen aus und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das flüchtige Auto beschreibt der Legdener als einen alten grauen VW Passat.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell