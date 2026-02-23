POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche/ Fenster beschädigt
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben über das Wochenende zweimal Fenster der Pestalozzischule beschädigt. Die Tatzeiten liegen zwischen 22 Uhr am Freitag (20.02.26) und 6.15 Uhr am Montag (23.02.26). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell