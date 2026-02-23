POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche/ Fenster beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Samstag (21.02.26) in ein Haus am Stadtbusch eingebrochen. Zwischen 17.20 Uhr und 19.45 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Am Steillweg öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster und eine Terrassentür, um in ein Haus zu gelangen. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Samstag und 11.10 Uhr am Sonntag (22.02.26). Es ist derzeit nicht bekannt, ob etwas gestohlen ...

mehr