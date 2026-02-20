PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Gausepatt/Einbruch durch die Kellertür

Coesfeld (ots)

Die Kellertür eines Einfamilienhauses am Gausepatt brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Montag (16.02.), 10:00 Uhr bis Freitag (20.02.), 11:00 Uhr auf. Im Haus betraten sie mehrere Räume und öffneten Türen sowie Schränke. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-793611 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

