POL-COE: Dülmen, Gausepatt/Einbruch durch die Kellertür
Coesfeld (ots)
Die Kellertür eines Einfamilienhauses am Gausepatt brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Montag (16.02.), 10:00 Uhr bis Freitag (20.02.), 11:00 Uhr auf. Im Haus betraten sie mehrere Räume und öffneten Türen sowie Schränke. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-793611 bei der Polizei Dülmen zu melden.
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell