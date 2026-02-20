Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Katharinenplatz

Autodiebstahl

Coesfeld (ots)

Unbekannte entwendeten, am Donnerstag (19.02.2026) zwischen 14.20 und 14.42 Uhr, in der Straße Katharinenplatz in Ascheberg das Auto einer 66-jährigen Frau aus Ascheberg. Bekannt ist, dass das Fahrerfenster geöffnet war. Es handelt sich um einen blauen Toyota Corolla.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell