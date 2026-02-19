PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/ Fahrkartenautomat zerstört

  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Unbekannte sprengten in der Nacht auf Donnerstag (19.02.26) einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Bösensell. Gegen 4.30 Uhr geschah das. Die Täter entwendeten die Geldkassetten und flüchteten mit einem dunklen Auto.

Einer der Täter konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden:

   -männlich -trug eine schwarze Kapuze

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

