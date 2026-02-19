Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/ Fahrkartenautomat zerstört

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Unbekannte sprengten in der Nacht auf Donnerstag (19.02.26) einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Bösensell. Gegen 4.30 Uhr geschah das. Die Täter entwendeten die Geldkassetten und flüchteten mit einem dunklen Auto.

Einer der Täter konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden:

-männlich -trug eine schwarze Kapuze

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell