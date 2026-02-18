Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Haverlandweg/ Brand einer Gartenlaube - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Drei Jugendliche entdeckten am 17.02.2025, gegen 13.30 Uhr, eine brennende Gartenlaube in einer Schrebergartenanlage auf dem Haverlandweg in Dülmen und alarmierten die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Die Gartenlaube war komplett niedergebrannt. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden, die auf eine Brandstiftung hindeuten. Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Die unmittelbar benachbarten Gartenlauben wurden teilweise in Folge der Hitze des Brandes ebenfalls beschädigt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02594-793611.

