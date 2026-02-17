Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

In der Bauerschaft Berenbrock endete am Dienstag (17.02.26) die Autofahrt für einen 37-jährigen Dülmener. Gegen 8.50 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle fielen den Beamten die glasigen und geröteten Augen des 37-Jährigen auf. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und Cannabiskonsum. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Dülmener die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

