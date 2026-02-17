PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

In der Bauerschaft Berenbrock endete am Dienstag (17.02.26) die Autofahrt für einen 37-jährigen Dülmener. Gegen 8.50 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle fielen den Beamten die glasigen und geröteten Augen des 37-Jährigen auf. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und Cannabiskonsum. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Dülmener die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren